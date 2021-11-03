Доверчивые граждане перевели на счета мошенников более 120 тысяч рублей

В течение 10 месяцев текущего года на территории области

зарегистрировано 360 фактов мошеннических действий, 207 из них совершены с

использованием сервисов глобальной компьютерной сети Интернет.

С июля следственными органами Брестской области возбуждено 10

уголовных дел по фактам мошенничеств, относящихся к категории тяжких.

Как сообщил начальник отдела управления уголовного розыска

криминальной милиции УВД подполковник милиции Андрей Христюк, страх в

совокупности с доверчивостью, желание спасти личные сбережения позволяют

мошенникам выманивать у людей крупные суммы денег:

– Поддавшись на уговоры мошенников, граждане оформили кредиты и

перевели деньги на их счета. Общая сумма этих переводов превышает 120 000

рублей.

Как правило, мошенники звонят на мобильные телефоны граждан, а чаще

всего – на мессенджеры и, представившись сотрудниками банка или

правоохранительных органов, запугивают: сообщают, что на их имя неизвестное

лицо пытается оформить, либо уже оформило кредит и что для отмены этой

операции им необходимо реально взять кредит в банке, а затем перечислить

денежные средства на расчетные счета, указанные мошенниками.

Злоумышленники угрожают жертвам привлечением к уголовной

ответственности за разглашение банковской тайны и уговаривают их никому не

сообщать информацию о поступившем звонке.

Также под различными предлогами мошенники выманивают у граждан

паспортные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения

проведения операций по счетам, которые банки высылают в СМС-сообщениях.

Эта информация позволяет им удаленно открывать расчетные счета в банках на

имя потерпевших и осуществлять по ним различные операции.

Поэтому в УУР УВД обращают внимание: сотрудники

правоохранительных органов, банковские работники или работники банковского

процессингового центра никогда не звонят в мессенджерах и не выманивают

конфиденциальную информацию. Никому, никогда и ни при каких

обстоятельствах не следует сообщать свои паспортные данные, реквизиты

банковских карт и коды, высылаемые банками в СМС-сообщениях.

Если Вам поступил звонок от представителей банка, либо

правоохранительных органов:

– уточните у звонящего Вам лица его данные, а также название

организации, которую он представляет. После этого прекратите разговор;

– через справочные службы, либо в глобальной компьютерной сети

Интернет найдите контактные данные организации и свяжитесь с её

сотрудниками по телефону.

В случае подтверждения сведений о том, что злоумышленники пытаются

совершить, либо уже совершили какие-либо противоправные действия от

Вашего имени, либо с Вашим расчетным счетом, незамедлительно сообщите в

правоохранительные органы по телефону «102».

Соблюдение этих простых правил, позволит Вам не стать жертвой

мошенников.