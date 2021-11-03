Доверчивые граждане перевели на счета мошенников более 120 тысяч рублей
В течение 10 месяцев текущего года на территории области
зарегистрировано 360 фактов мошеннических действий, 207 из них совершены с
использованием сервисов глобальной компьютерной сети Интернет.
С июля следственными органами Брестской области возбуждено 10
уголовных дел по фактам мошенничеств, относящихся к категории тяжких.
Как сообщил начальник отдела управления уголовного розыска
криминальной милиции УВД подполковник милиции Андрей Христюк, страх в
совокупности с доверчивостью, желание спасти личные сбережения позволяют
мошенникам выманивать у людей крупные суммы денег:
– Поддавшись на уговоры мошенников, граждане оформили кредиты и
перевели деньги на их счета. Общая сумма этих переводов превышает 120 000
рублей.
Как правило, мошенники звонят на мобильные телефоны граждан, а чаще
всего – на мессенджеры и, представившись сотрудниками банка или
правоохранительных органов, запугивают: сообщают, что на их имя неизвестное
лицо пытается оформить, либо уже оформило кредит и что для отмены этой
операции им необходимо реально взять кредит в банке, а затем перечислить
денежные средства на расчетные счета, указанные мошенниками.
Злоумышленники угрожают жертвам привлечением к уголовной
ответственности за разглашение банковской тайны и уговаривают их никому не
сообщать информацию о поступившем звонке.
Также под различными предлогами мошенники выманивают у граждан
паспортные данные, реквизиты банковских карт, коды подтверждения
проведения операций по счетам, которые банки высылают в СМС-сообщениях.
Эта информация позволяет им удаленно открывать расчетные счета в банках на
имя потерпевших и осуществлять по ним различные операции.
Поэтому в УУР УВД обращают внимание: сотрудники
правоохранительных органов, банковские работники или работники банковского
процессингового центра никогда не звонят в мессенджерах и не выманивают
конфиденциальную информацию. Никому, никогда и ни при каких
обстоятельствах не следует сообщать свои паспортные данные, реквизиты
банковских карт и коды, высылаемые банками в СМС-сообщениях.
Если Вам поступил звонок от представителей банка, либо
правоохранительных органов:
– уточните у звонящего Вам лица его данные, а также название
организации, которую он представляет. После этого прекратите разговор;
– через справочные службы, либо в глобальной компьютерной сети
Интернет найдите контактные данные организации и свяжитесь с её
сотрудниками по телефону.
В случае подтверждения сведений о том, что злоумышленники пытаются
совершить, либо уже совершили какие-либо противоправные действия от
Вашего имени, либо с Вашим расчетным счетом, незамедлительно сообщите в
правоохранительные органы по телефону «102».
Соблюдение этих простых правил, позволит Вам не стать жертвой
мошенников.