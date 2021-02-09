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ДТП на Привокзальной – ГАИ ищет виновника

В отделение РОВД поступило сообщение, что не установленным транспортным средством поврежден автомобиль марки “Ауди”, регистрационный номер 9053КЕ-1.

Машина находилась на станции по ул. Привокзальной в Лунинце 3 февраля на протяжении с 12.00 до 13.00. Именно в это время произошло ДТП. Водитель, который его совершил, с места происшествия скрылся.

Граждан, которые могли быть свидетелями или обладают какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить в отделение Госавтоинспекции РОВД по тел.: 3-26-08 или 102.

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L N

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