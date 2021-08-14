Два пожара за прошедшую ночь вспыхнули на Лунинетчине

За сутки на территории района произошли 2 пожара.

13.08. в 22-10 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке в Лунинце.

14.08. в 03-48 поступило сообщение о пожаре в деревянной бане в аг. Дятловичи. В результате этих пожаров огнем уничтожены кровля, повреждены стены, имущество внутри.

Причины устанавливаются.

Всего с начала года на территории района произошло 47 пожаров, погибло 5 человек.

Уважаемые граждане, МЧС напоминает: следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Следите за детской безопасностью, обучайте их правилам безопасности жизнедеятельности. Не выжигайте сухую растительность на корню, соблюдайте правила разведения костров на приусадебных участках. Берегите себя и своих родных!