Происшествия

Два пожара за прошедшую ночь вспыхнули на Лунинетчине

 

За  сутки на территории района произошли 2 пожара.
13.08. в 22-10 поступило сообщение о пожаре в деревянной хозпостройке в Лунинце.

14.08. в 03-48 поступило сообщение о пожаре в деревянной бане в аг. Дятловичи.  В результате этих пожаров огнем уничтожены кровля, повреждены стены, имущество внутри.
Причины устанавливаются.

Всего с начала года на территории района произошло 47 пожаров, погибло 5 человек.

Уважаемые граждане, МЧС напоминает: следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра включенные в сеть электроприборы. Следите за детской безопасностью, обучайте их правилам безопасности жизнедеятельности. Не выжигайте сухую растительность на корню, соблюдайте правила разведения костров на приусадебных участках. Берегите себя и своих родных!

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Елена Данилович

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