Происшествия

Единый день безопасности дорожного движения проводит сегодня ГАИ

Девиз его - «Набирая скорость – не останови жизнь!»

В летние месяцы количество превышений скорости в разы превышает остальные сезоны. Количество нарушений скоростного режима и дорожно-транспортных происшествий очень взаимосвязаны: летом, когда скорость движения возрастает, происходит больше ДТП с тяжелыми последствиями. Выигрыш во времени при превышении скорости невелик, однако остановочный путь увеличивается и сужается поле зрения водителя, в силу чего тот может не заметить что-нибудь важное: внезапно выбежавший на проезжую часть ребенок, или автомобиль, который, совершая маневр обгона, выехал на вашу полосу.Стоит отметить, сокращается способность к своевременной реакции.

Если водитель совершает ошибку, тяжесть ее последствий будет зависеть от скорости – будет это испуг, имущественный ущерб или нуждающийся в медицинской помощи человек.

Выезжая на дорогу, водитель должен помнить, что автомобиль – это средство повышенной опасности и только от действий водителя и неукоснительного соблюдения правил дорожного движения зависит не только его жизнь, но и жизнь иных участников дорожного движения.

Справочно: с начала текущего года на территории Брестской области по причине превышения скоростного режима, произошло 8 ДТП, в которых 4 погибло, 6 получили травмы и увечья. В двух случаях водители находились в состоянии алкогольного опьянения.

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L N

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