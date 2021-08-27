Происшествия

Единый день безопасности дорожного движения проходит в районе

Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, проходит на Лунинетчине под девизом «Уроки безопасности изучайте с детства!».

Сотрудники РОВД и отделения ГАИ проводят профилактические мероприятия в трудовых коллективах района, направленные на предупреждение дорожно-транспортного травматизма.

С началом нового учебного года на дорогах увеличивается число детей – отдохнувшие на летних каникулах, они идут в школы. В большинстве случаев юные пешеходы очень активны, непоседливы, переполнены энергией, им хочется бегать, прыгать и играть. Но, к сожалению, во время такого беззаботного веселья вблизи дорог дети забывают об опасности, которая «едет» рядом. В связи с этим напоминаем водителям, что сейчас они должны быть особенно внимательны и более усердно следить за дорожной обстановкой. Больше смотрите по сторонам: ребёнок, который идёт по тротуару, в любой момент может выйти на проезжую часть или начать переходить дорогу, не убедившись в безопасности своих действий.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей, какие бы последствия для ребёнка они ни принесли, – это трагедия и для родителей, и для водителей.

Не забывайте и о том, что с 25 августа по 5 сентября необходимо ездить в светлое время суток с ближним светом фар или дневными ходовыми огнями, тем самым обозначая, что не остаетесь в стороне от проблем, связанных с детским дорожно-транспортным травматизмом.

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