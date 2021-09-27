Происшествия

Фитнес-тренер из Лунинца распространял стереоиды

Распространителей стероидов задержал наркоконтроль: изъято более 700 таблеток.

Сначала оперативники вышли на 48-летнего фитнес-тренера из Лунинца: он нес домой коробку с 500 таблетками. Эксперты обнаружили в препаратах запрещенное сильнодействующее вещество – метандиенон. Более 200 похожих драже хранилось в жилище мужчины.

По информации УНиПТЛ УВД Брестчины, посылки с таблетками, которые представляют серьезную угрозу жизни и здоровью человека, приходили из Минска. Поставщиком оказался коллега задержанного – 34-летний тренер крупного фитнес-центра.

Следователи дали правовую оценку действиям инструкторов и возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ. Установлено, что фигуранты распространяли запрещенные вещества по Беларуси.

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