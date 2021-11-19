ГАИ напомнила водителям о правильной подготовке автомобиля к зиме

Начальник отделения главного управления ГАИ Министерства внутренних дел Станислав Соловей рассказал о правильной подготовке автомобиля к зимнему периоду на пресс-конференции “Начало зимнего автомобильного сезона: подготовка дорожной инфраструктуры и правила безопасной езды”, передает корреспондент БЕЛТА.

“Сотрудники ГАИ в зимний период особое внимание будут уделять техническому состоянию автомобилей, передвигаются ли водители на зимних шинах. В соответствии с законодательством три зимних месяца водители должны использовать такие шины. Кроме того, зимние шины должны иметь остаточную величину протектора, то есть они не должны быть сильно изношенными. Езда на летних шинах зимой влечет административную ответственность до одной базовой величины (1 БВ – Br29), повторное такое нарушение грозит штрафом до 5 БВ”, – сказал Станислав Соловей.

Помимо этого, работники Госавтоинспекции при ухудшении погодных условий, при выпадении осадков совместно со службами при необходимости будут сопровождать спецтехнику, поэтому водители должны быть особенно внимательными в такой ситуации. “Если водители видят включенные маячки синего либо синего и красного цветов, то необходимо предоставить преимущество движения колонне для того, чтобы техника убирала проезжую часть дороги”, – отметил начальник отделения главного управления ГАИ.

По его словам, водителям при наступлении зимнего периода необходимо обратить внимание на два важных момента. Первый – технический, нужно подготовить свой автомобиль. Второй момент – психологический. Водителям в этот период необходимо перестроиться к условиям езды в осенне-зимний период. “Например, когда выпадают осадки, время в пути увеличивается, так как средняя скорость движения уменьшается, поэтому на дорогу нужно выделять больше времени. Также обязательно нужно подготовить свой автомобиль к поездке, чтобы была хорошая видимость – очистить стекла, зеркала, фары. Водители должны проверить наличие омывающей жидкости, которая не замерзает, проверить работу печки и других систем. Также следует помнить о дистанции. Если летом дистанцию впереди идущего транспорта выдерживали порядка 10 м, то сейчас надо это расстояние удваивать для того, чтобы при увеличении тормозного пути была возможность остановиться. Это же касается и тех ситуаций, когда водители подъезжают к пешеходным переходам. Нужно давать гораздо больший запас расстояния для того, чтобы остановиться, – пояснил он. – Кроме этого, не нужно тянуть с заменой резины. Зимняя резина при температуре плюс 7-8 градусов и ниже ведет себя на дороге намного лучше, чем летняя”.

Сотрудники ГАИ также будут проверять прохождение государственного технического осмотра, так как это влияет на безопасность. “Ежегодно по причине технической неисправности погибает несколько человек на дороге и десятки получают травмы. Техосмотр же помогает устранить неполадки. Мы призываем проходить технический осмотр, мы будем это контролировать. Техосмотр также может контролироваться и приборами фотофиксации в автоматическом режиме”, – добавил Станислав Соловей.

Что касается рекомендаций пешеходам, переходить проезжую часть можно только в том случае, когда все автомобили остановились. “Когда пешеход видит, что машина начинает тормозить, он начинает идти, но тормозной путь увеличивается в зимний период – соответственно происходят наезды”, – констатировал он.