Происшествия

ГАИ: повышенное внимание пешеходным переходам

С 8 по 19 ноября сотрудники милиции будут нести службу на пешеходных переходах, вблизи учреждений образования, в местах с большой интенсивностью пешеходного движения.

По словам начальника отделения ГАИ Сергея Антоновича, данные мероприятия проводятся с целью предотвращения ДТП, стабилизации дорожно-транспортной обстановки, недопущения травмирования и гибели людей.

На территории Брестской области в этом году зарегистрировано 89 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 20 человек погибли, 71 – получили травмы различной степени тяжести.

На Лунинетчине в 10 ДТП (в 2020-м – 14) погибли 3 человека, телесные повреждения получили 10. С участием пешеходов произошла одна авария, в которой пеший участник движения был травмирован. В прошлом году в 4 ДТП погибли 3 человека и 1 травмирован. Еще в одной аварийной ситуации погиб велосипедист.

По сравнению с 2020-ым годом ситуация улучшилась, но профилактическая работа продолжается.

Во время несения службы в указанный период сотрудники ГАИ будут осуществлять надзор за безопасностью дорожного движения в усиленном режиме. Особое внимание уделят соблюдению правил проезда пешеходных переходов и перекрестков, физическому состоянию водителей, пешеходов и велосипедистов.

Помните: никто не застрахован от дорожных аварий! Однако, соблюдая элементарные правила безопасного поведения на дороге в темное время суток (носить фликеры и жилеты повышенной видимости; управлять велосипедом с включенными фарами; переходить дорогу, убеждаясь в безопасности перехода; соблюдать правила проезда пешеходных переходов и т.д.), вы можете защитить себя и своих близких! Пешеход, как самый незащищенный участник дорожного движения, должен всегда быть очень осторожным и внимательным.

Водители и пешеходы! Берегите себя и своих близких, придерживайтесь правил дорожного движения и будьте взаимно вежливыми на дороге!

 

 

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Елена Данилович

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