Госавтоинспекция: 72% ДТП с участием детей произошло по вине водителей

72% дорожно-транспортных происшествий с участием детей произошло по вине водителей. Об этом журналистам сегодня сообщила старший инспектор по особым поручениям главного управления ГАИ МВД Анна Банадык, передает корреспондент БЕЛТА.

Анна Банадык отметила, что в целом по стране за семь месяцев уменьшилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Вместе с тем наблюдается небольшой рост числа погибших. «С января по июль в 204 дорожно-транспортных происшествиях погибли 13 детей, 212 получили травмы. При этом в 44% случаев дети перевозились с нарушением правил — не были пристегнуты либо перевозились без детских удерживающих устройств», — сказала она.

По словам старшего инспектора, в течение двух летних месяцев проводились обследования уличной дорожной сети вблизи учреждений дошкольного и среднего образования. Основным выявленным недостатком стало отсутствие либо ненадлежащее состояние дорожных знаков — таких нарушений более 2500 тыс. Наряду с этим выявлена необходимость устройства искусственных неровностей вблизи 170 учреждений образования, тротуаров — вблизи 235, наружного освещения — 150. По результатам обследований ответственным должностным лицам дорожных и коммунальных организаций выдано 464 предписания на устранение выявленных недостатков. К административной ответственности за нарушение правил содержания дорог и технических средств организации дорожного движения привлечены 27 должностных лиц. В органы местной власти направлено 139 информационных записок с предложениями по совершенствованию дорожной инфраструктуры. Все грубые недостатки должны быть устранены до 1 сентября.

В преддверии нового учебного года в Беларуси проходит акция «Внимание — дети!». Для профилактики нарушений ПДД и обеспечения порядка вблизи школ с 1 сентября будут организованы дежурства милиционеров. Наряды ДПС также проконтролируют пропуск пешеходов, соблюдение правил остановки и стоянки, перевозки детей.

«Просим родителей чаще обращать внимание на досуг своих детей, особенно в выходные дни, постоянно интересоваться их местоположением. Кроме того, не следует оставлять ключи от транспортных средств в легко доступных местах. Важно также соблюдать правила перевозки детей», — заключила Анна Банадык.