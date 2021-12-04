ОбществоПроисшествия

«Извещатель в каждый дом» – новая акция МЧС Беларуси

С 4 по 12 декабря на территории страны будет проводиться новая профилактическая акция МЧС «Извещатель в каждый дом», сообщает сайт МЧС.

Главная цель мероприятия – повышение уровня безопасности населения, а также предупреждение пожаров в жилищном фонде и гибели людей на них.

Во время проведения профилактической акции местные исполнительные и распорядительные органы активизируют работу смотровых комиссий с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики. Особый акцент будет сделан на жилье безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проведут индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей и других представителей целевой аудитории акции.

Кроме того, в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры, вокзалы, рынки) появится наглядно-изобразительная продукция по тематике акции, а средства массовой информации и интернет-ресурсы наполнятся материалами, освещающими вопросы установки автономных пожарных извещателей и проверки их работоспособности.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Анна Гуськова выиграла бронзу этапа Кубка мира по лыжной акробатике

Photo of Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом

Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом

Photo of В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”

В Беларуси пройдет республиканский конкурс хореографического искусства “Время танцевать”

Photo of Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны

Экспозиция к 80-летию битвы за Москву открылась в Музее истории Великой Отечественной войны

Photo of Белорусские переводы Священного Писания презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Белорусские переводы Священного Писания презентовали в Национальной библиотеке Беларуси

Photo of Двум студенческим отрядам в Брестской области присвоили имена летчиков-героев

Двум студенческим отрядам в Брестской области присвоили имена летчиков-героев

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть