«Извещатель в каждый дом» – новая акция МЧС Беларуси

С 4 по 12 декабря на территории страны будет проводиться новая профилактическая акция МЧС «Извещатель в каждый дом», сообщает сайт МЧС.

Главная цель мероприятия – повышение уровня безопасности населения, а также предупреждение пожаров в жилищном фонде и гибели людей на них.

Во время проведения профилактической акции местные исполнительные и распорядительные органы активизируют работу смотровых комиссий с привлечением всех заинтересованных субъектов профилактики. Особый акцент будет сделан на жилье безработных и злоупотребляющих спиртными напитками граждан.

Работники органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям проведут индивидуальную профилактическую работу по установке автономных пожарных извещателей и проверке их работоспособности в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, многодетных семей и других представителей целевой аудитории акции.

Кроме того, в местах с массовым пребыванием людей (торговые центры, вокзалы, рынки) появится наглядно-изобразительная продукция по тематике акции, а средства массовой информации и интернет-ресурсы наполнятся материалами, освещающими вопросы установки автономных пожарных извещателей и проверки их работоспособности.