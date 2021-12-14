Как житель района лишился 2700 рублей, продавая строительный инструмент?

В начале декабря в Лунинецкие РОВД обратился 32-й житель Лунинецкие района с просьбой помочь установить лицо, которое оформило на него онлайн-кредит.

В ходе проведения проверки установлено, что вышеуказанный молодой человек на интернет-ресурсе продавал строительный инструмент. Далее с ним связался потенциальный покупатель и сообщил в ходе переписки, что готов приобрести у него вышеуказанный строительный инструмент. Причем, он произвел оплату. Для получения денежных средств лунинчанину необходимо было перейти по ссылке, которую он выслал в «Viber». Ничего не подозревая, мужчина перешёл по ссылке, ввёл свои личные данные, номер банковской платежной карты. Далее ему на телефон пришло сообщение с кодом. Злоумышленник заверил, что этот код необходимо сообщить ему с той целью, чтобы на карту потерпевшего поступили денежные средства. Потерпевший сделал это и не обратил внимание на содержание сообщения, в котором говорилось не сообщать данный код кому-либо. Через несколько минут на мобильный телефон снова пришло смс-сообщение о зачисление денежных средств на сумму 2700 на счёт потерпевшего, а следом ещё одно смс-сообщение и списании данной суммы со счета. Вот в этот момент потерпевший и понял, что его обманули и взяли на его имя онлайн-кредит.