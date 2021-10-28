Кампания «Не жди белочку – туши окурок!» продолжается в Лунинецком районе

С целью предупреждения возникновения пожаров, основным участником которых является непотушенная сигарета, на территории Лунинецкого района продолжается информационно-пропагандистская кампания «Не жди белочку – туши окурок!».

Нередко жертвами огня на таких пожарах становятся граждане, злоупотребляющие спиртные напитками, ведущие асоциальный образ жизни. Именно поэтому работники Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям в очередной раз разместили на прилавках с табачными изделиями и на алкогольной продукции информационные материалы с изображением белочки, которая настоятельно призывает каждого гражданина затушить окурок. На этот раз яркий зверек будет обращать на себя внимание покупателей магазина «Санта» в г. Микашевичи.

На территории Лунинецкого района с начала года произошло 55 пожаров, погибли 7 человек, 5 из них стали жертвами огня из-за непогашенной сигареты.

Уважаемые граждане, МЧС напоминает:

– нельзя выбрасывать непогашенные сигареты из окон или балконов;

– нельзя бросать непогашенные сигареты на нижние пролеты лестничных площадок, в мусоропровод или шахту лифта;

– нельзя курить в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть, если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель;

– не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или пачки от сигарет;

– необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в руки маленьким детям;

– нельзя выбрасывать не затушенные окурки окон автомобиля.