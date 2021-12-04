Крупную партию древесины с подложными документами задержали под Брестом

Сотрудники Брестской областной инспекции охраны животного и растительного мира пресекли незаконное перемещение крупной партии древесины, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Сергей Мычко.

Инцидент произошел утром 1 декабря в пригороде Бреста. Около 8.00 инспекторы остановили лесовоз частного предприятия. Грузовик перевозил 54 куб.м деловой древесины хвойных пород сосны и ели. Госинспекторам водитель предъявил подложные сопроводительные документы на перевозимый груз.

Установлено, что древесину похитили со склада Барановичского лесхоза для последующей продажи. По предварительной оценке, стоимость похищенной древесины – Br15,8 тыс.

Милиция проводит проверку, после чего будет дана правовая оценка произошедшему. Правоохранители усматривают признаки состава преступлений, предусмотренных ст.205, 210, 211 УК.