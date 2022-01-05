Происшествия

Лунинчанка “подарила” незнакомцу 15 тысяч рублей

05.01.2022
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В Лунинецкий РОВД обратилась жительница района по факту оформления на нее кредита  неустановленным лицом в сумме 15 000 рублей.

В ходе проверки установлено, что потерпевшей неоднократно звонили мошенники по мессенджеру «Viber» и убедили ее в том, что на неё оформляется онлайн-кредит и в связи с этим необходимо срочно оформить потерпевшей онлайн-кредит и положить на счёт для «сохранности» и в дальнейшем погасить предыдущий кредит. Вместе с тем установлено, что потерпевшая, по рекомендации «мошенников», установила приложение «AnyDesk» – это приложение для удаленного доступа. С помощью данного приложения мошенники имеют доступ ко всем данным, которые имеются на телефоне. Тем самым все сообщения в которых содержатся коды, становятся доступны для них. Милиция предупреждает, сотрудники банка не звонят по мессенджерам и не сообщают что якобы на вас оформили онлайн-кредит. Если же у вас и закрались какие-либо сомнения по этому поводу, то необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на обороте Вашей карты и уточнить всю интересующую информацию. Берегите свои деньги!

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Елена Данилович

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