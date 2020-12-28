Лунинецкий РОВД напоминает о правилах безопасности во время новогодних праздников

Новогодние праздники – самое любимое и долгожданное время: появляется возможность отдохнуть от работы, побыть в кругу семьи, друзей и вдоволь повеселиться. Очень важно, чтобы эти дни не были омрачены чрезвычайными происшествиями.

Поэтому ежегодно в их преддверии мы напоминаем Вам о самых необходимых мерах и правилах безопасности.

В местах проведения праздничных гуляний с большим количеством граждан запланирована организация пропускного режима. Учитывая, что желающие смогут поучаствовать в гуляниях только после личного досмотра и досмотра вещей, для комфортного отдыха лучше приходить на праздник заранее.

К местам массовых мероприятий не допускаются граждане в состоянии опьянения, имеющие при себе колющие и режущие предметы, громоздкие вещи, алкогольные напитки. Животных также лучше оставить дома.

Не следует злоупотреблять спиртным, распивать его можно в специально отведенных местах. Разумеется, в новогодние праздники сотрудники милиции будут делать акцент на профилактической работе. Но реагирование последует, если гражданин дебоширит или хулиганит. В любом случае во всем должны главенствовать чувство меры и здравый смысл.

Мы обращаемся к гражданам и гостям нашей страны с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Это делается исключительно в целях вашей безопасности. Давайте будем уважать друг друга!

Особый акцент хотелось бы сделать на теме использования пиротехники. К сожалению, не всегда веселье оставляет после себя только хорошие и приятные воспоминания. Каждый год на новогодние и рождественские праздники получают различные травмы люди.

Учитывая, что взрывать петарды очень любят дети и подростки, родителям необходимо объяснить, что основная причина травм – несоблюдение мер безопасности и инструкции по применению. Взрывать петарды и фейерверки можно только в безлюдных и безопасных местах, в общественных местах это категорически запрещено, тем более – забрасывать в окна, балконы и капюшоны приятелей.

За использование пиротехники в общественных местах предусмотрена административная ответственность за мелкое хулиганство.

А теперь о дорожной безопасности.

Как показывает практика, в новогодние праздники пьяных водителей выявляется в два раза больше, чем в обычные дни. Поэтому инспекторы ГАИ будут делать акцент на выявлении этого грубого нарушения ПДД. Не меньше внимание будет уделяться и пьяным пешеходам, которые часто становятся и виновниками, и жертвами ДТП.

Следует обратить внимание детей на правила поведения на дороге в зимний период. Обстановку существенно осложняют погодные условия (туман, снег, гололед, плохая видимость, короткий световой день). День короче, а значит – темнеет рано и очень быстро. В сумерках значительно ухудшается видимость.

Сотрудники ГАИ отмечают, что число ДТП с участием детей-пешеходов увеличивается традиционно в это время. При этом ДТП очень часто происходят именно на пешеходных переходах, куда дети выбегают резко и водители просто не успевают среагировать либо в принципе не видят маленького пешехода.

В очередной раз напоминаем о необходимости обозначать себя световозвращающими элементами. Оптимальным вариантом является использование повязок и браслетов, прикрепленных на руках и ногах пешехода со стороны проезжей части.

В свою очередь водители должны быть бдительны при проезде пешеходных переходов и движении по трассам вблизи населенных пунктов.

Заместитель начальника Лунинецкого РОВД Александр Яковец.