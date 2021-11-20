Лунинетчина – в числе регионов с наибольшим количеством ДТП, в которых из-за неиспользования ремней безопасности погибли люди

В Брестской области в этом году в 23 ДТП из-за неиспользования ремней безопасности погибли 14 человек и 27 получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

“Наибольшее количество таких аварий произошло в Ивацевичском, Лунинецком, Столинском районах и Бресте”, – рассказали в ГАИ.

Анализ происшествий показывает, что не пристегнутые пассажиры задних сидений представляют собой большую опасность для водителя и пассажира переднего сиденья. По статистике, почти 80% погибших пассажиров передних сидений могли бы выжить в случае аварии, если бы пассажиры сзади были пристегнуты.

Использование ремня безопасности снижает при дорожно-транспортном происшествии риск гибели в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза при боковом и в 5 раз при опрокидывании.