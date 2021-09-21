Лжеследователь и «сотрудник банка» выманили значительную сумму денежных средств у пенсионера

В последнее время наблюдается значительный всплеск киберпреступлений, когда злоумышленники представляются правоохранителями, в том числе – сотрудниками милиции, следователями. Похожий случай недавно произошел в Минском районе. Так, 11 сентября 65-летнему мужчине из деревни Аннополь в мессенджере Viber позвонил неизвестный и представился сотрудником Следственного комитета Республики Беларусь.

Собеседник сообщил пенсионеру, что на его имя мошенники якобы хотят оформить кредит, и предложил связаться с сотрудником службы безопасности банка. После этого поступил звонок от еще одного незнакомца. Он попросил мужчину взять кредит в банке, который, по его словам, сразу же заблокируют, а деньги – вернут. Пенсионер согласился, посетил несколько отделений различных банков, однако взять кредит не удалось по нескольким причинам. После этого злоумышленник уточнил номер банковской платежной карты пенсионера, cvv-код, остаток денежных средств на карт-счете. Всю информацию потерпевший добросовестно сообщил «сотруднику банка». Назвал он и номера сеансовых паролей, которые стали приходить в виде смс-сообщений на мобильный телефон.

После этого доверчивый мужчина увидел еще одно смс-сообщение – о списании с его платежной карты 250 евро.

Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Допрошен потерпевший, осмотрен его мобильный телефон, запрошены сведения из банковских учреждений.









Обращаем внимание: сотрудники Следственного комитета Республики Беларусь не переадресовывают граждан на специалистов банковских учреждений и не предлагают оформлять кредиты в банке! В очередной раз просим быть бдительными. Только от Ваших действий зависит Ваша финансовая безопасность. В случае возникновения каких-либо сомнений следует немедленно прекратить разговор со злоумышленником и лично (без посредников) обратиться в соответствующее банковское учреждение для уточнения информации.

Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области.