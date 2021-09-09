Маршрутка Лунинец – Брест перевернулась в Ивановском районе

В Ивановском районе автомобиль маршрутного такси попал в аварию на трассе М10, сообщила старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облисполкома Наталия Милюкова.

Авария случилась сегодня около 8.05 на 455-м км трассы Кобрин — Гомель — граница России. По предварительной информации, 59-летний житель Пинска был за рулем микроавтобуса, который ехал по маршруту Лунинец — Брест. Водитель во время обгона пересек двойную сплошную линию и зацепил корпусом ковш трактора. Затем маршрутка съехала в кювет и опрокинулась. В салоне в этот момент было 11 пассажиров. Двух из них доставили в больницу, после осмотра медики отпустили их домой.

В отношении водителя микроавтобуса за нарушение ПДД сотрудники Госавтоинспекции составили административный протокол.

В ГАИ обратили внимание, что обгон — один из самых опасных маневров на дороге. Прежде чем его совершить, водитель должен убедиться, что полоса свободна и своими действиями он не создает аварийную ситуацию.