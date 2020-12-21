МВД: правильный выбор скорости на зимней дороге может предотвратить трагедию

Правильно выбрав скорость на зимней дороге, водители могут предотвратить трагедию. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Как показывает аварийная статистика, пешеход – самый уязвимый участник дорожного движения. К сожалению, риск попасть под колеса транспорта в разы возрастает с ухудшением погодных условий. В прошедшие выходные на дорогах республики был туман, что стало настоящим экзаменом для водителей и пешеходов. Зимой значительно уменьшается сцепление с дорогой и, как следствие, увеличивается тормозной путь.

“Водители, правильно выбрав скорость движения, вы убережете от возможной трагедии себя и других участников дорожного движения. В связи с ухудшением погодных и дорожных условий (низкие температуры, гололед, туман) необходимо поменять стиль вождения и не допускать резких и непредсказуемых маневров. Пешеходы, сконцентрируйте все свое внимание, находясь на проезжей части. Не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры”, – подчеркивают в МВД.