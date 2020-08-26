Происшествия

На клиентов Беларусбанка участились фишинговые атаки

L N Send an email 13 минут тому назад
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В последнее время участились случаи фишинг-атак на клиентов ОАО «АСБ Беларусбанк». Злоумышленники пытаются получить персональную информацию, выдавая себя за банковских работников и специалистов других организаций, сообщили БЕЛТА в отделе коммуникаций банка.

Мошенники вызывают абонентов с номеров, начинающихся на +370, +371, +372, +376. Как правило, аферисты представляются сотрудниками Беларусбанка, например службы безопасности или финансового мониторинга, реже звонят под видом работников ОАО «Банковский процессинговый центр» или Ассоциации белорусских банков. «Под разными предлогами они пытаются получить сведения о реквизитах платежных карт и остатках по счетам, узнать коды из SMS-сообщений от банка, выманить паспортные данные. Зачастую злоумышленники обращаются по имени и отчеству, иногда называют номер карты клиента. Все это еще больше усыпляет бдительность людей», — отметили в банке.

Беларусбанк напоминает, что третьи лица ни в коем случае не должны знать реквизиты банковской платежной карты: ее номер, срок действия, код CVV. Нельзя разглашать коды доступа, сеансовые ключи и прочую информацию из SMS-сообщений, присылаемых при совершении платежей в интернет-банкинге, а также осуществлении некоторых других операций.

«Настоящим сотрудникам банка нет необходимости уточнять у клиентов какие-либо персональные данные — финансовые учреждения располагают ими в полном объеме с самого начала обслуживания. При малейшем подозрении на недобросовестность звонящего сошлитесь на занятость, прервите разговор и сами наберите в банк, чтобы удостовериться в безопасности. Важно знать: в случае реальной угрозы карта блокируется банком без всякого участия держателя», — подчеркнули в отделе коммуникаций.

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L N

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