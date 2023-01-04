На трассе Минск-Микашевичи легковушка насмерть сбила пенсионерку

Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Слуцком районе, сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня около 8.00 на 75-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Буда Гресская на территории Слуцкого района.

33-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.