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На трассе Минск-Микашевичи легковушка насмерть сбила пенсионерку

04.01.2023
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Легковушка насмерть сбила пенсионерку в Слуцком районе, сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, происшествие случилось сегодня около 8.00 на 75-м км автодороги Р23 Минск — Микашевичи вблизи деревни Буда Гресская на территории Слуцкого района.

33-летний водитель автомобиля «Лада» совершил наезд на 72-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по обозначенному нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход погибла на месте происшествия.

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LNC

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