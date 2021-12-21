На “удочку” мошенника клюнул житель Микашевич

В ходе проверки установлено, что неустановленное лицо, используя абонентский номер, не зарегистрированный на территории нашей страны, представился сотрудником ОАО «БПС-Сбербанк», сообщил потерпевшему о том, что якобы с его счета кто-то пытается похитить денежные средства. Испугавшись, потерпевший сообщил всю необходимую информацию. Мошенник с помощью модификации в компьютерной сети похитил денежные средства, находящиеся на карточке жителя Микашевич.

Милиция предупреждает: чтобы не попасться, скажите, что не являетесь клиентом банка (даже если это так). Если ваш собеседник мгновенно переключит на «специалиста из Вашего банка» – это точно мошенничество. А лучше – просто положите трубку и перезвоните сами в банк по номеру, указанному на обратной стороне вашей БПК. Ни в коем случае не перезванивайте по номеру из «входящих» вызовов.

Берегите себя и свои сбережения!