Начальник областного УСК: “Существенно увеличилось число мошенничеств”

Декабрь – время подводить итоги года. Каким 2021-й стал для следователей Брестской области, обстоятельствах резонансных уголовных дел и нюансах расследования преступлений БЕЛТА рассказал начальник областного УСК Дмитрий Конопляник

“В последние годы отмечалась тенденция снижения преступности. В этом году она немного изменилась: по сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 2,6%. В определенной степени повлияла и более эффективная работа правоохранительных органов: благодаря новым формам и методам выявляется больше преступлений, которые ранее оставались латентными”, – отметил Дмитрий Конопляник.

“Например, существенно увеличилось число мошенничеств. Отмечается небольшой рост преступлений, связанных с неуплатой налогов, незаконным оборотом наркотиков. Эти три категории как раз говорят о более эффективной работе правоохранителей”.