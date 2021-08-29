Найдена женщина, заблудившаяся при сборе грибов в Лунинецком районе

28 августа в 09-30 спасателям поступило сообщение о том, что возле агрогородка Богдановка Лунинецкого района при сборе грибов потерялась женщина.

Со слов заявителя, сына потерявшейся, его мать 1967 г.р. ориентировочно в 04-30 уехала рейсовым автобусом в лес за грибами и потерялась. О случившемся сообщила сыну по телефону.

В поисках были задействованы работники МЧС, РОВД, местное население. В 10-50 гражданка вышла на звуковые сигналы, подаваемые при помощи СГУ сотрудниками РОВД. В медицинской помощи не нуждалась.

Советы спасателей

Если поход за грибами или ягодами – дело решенное, соблюдайте следующие рекомендации:

– не отправляйтесь в лес в одиночку;

– изучите основные правила ориентирования в лесу;

– сообщите родственникам или знакомым о предполагаемом маршруте и времени возвращения, своевременно информируйте их, если планы изменились;

– надевайте удобную, непромокаемую одежду и обувь;

– возьмите с собой телефон, воду, лекарства, нож, спички.