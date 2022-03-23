Новости районаОбществоПроисшествия

Несовершеннолетний житель Лунинца воровал деньги с банковской карты пенсионера

23.03.2022
151

В ОДС Лунинецкого РОВД с заявлением обратился пенсионер, житель г.Лунинца по факту хищения неустановленным лицом денежных средств.

В ходе проведения проверки установлено, что потерпевший за несколько месяцев до случившегося передавал свою банковскую карту соседке с целью перевода денежных средств. Несовершеннолетний сын данной соседки, воспользовавшись доверчивостью пожилого мужчины, переписал все реквизиты с карты, в том числе и CVV-код и в дальнейшем периодически снимал денежные средства небольшими суммами.

Опрошенный несовершеннолетний пояснил, что через различные платежные системы банков переводил денежные средства себе на банковскую карту лишь небольшими суммами, чтобы потерпевший не заметил хищения.

Несмотря на то, что платежная система «Swift» не функционирует должным образом на территории нашей страны, говорить о снижении роста преступлений по линии противодействия киберпреступности мы не можем, так как набирают обороты преступления, которые носят «бытовой характер».

С начала текущего года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 7 преступлений по линии противодействия киберпреступности, которые носят «бытовой характер». Установлено 5 лиц, совершивших хищение денежных средств.

Лунинецкий РОВД предупреждает, чтобы не оказаться обманутым – ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своей банковской карты, не будьте доверчивыми.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of Лунинецкий лесхоз напоминает о пожарной безопасности в лесах

Лунинецкий лесхоз напоминает о пожарной безопасности в лесах

23.03.2022
Photo of Ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» из Лунинца стал победителем международного конкурса!

Ансамбль скрипачей «КОНЦЕРТИНО» из Лунинца стал победителем международного конкурса!

23.03.2022
Photo of «Шпион, выйди вон!» Как украинская разведка прокололась в Беларуси на ровном месте (видео)

«Шпион, выйди вон!» Как украинская разведка прокололась в Беларуси на ровном месте (видео)

23.03.2022
Photo of За сутки в Беларусь прибыл 631 гражданин Украины

За сутки в Беларусь прибыл 631 гражданин Украины

23.03.2022
Photo of В Лунинецком районе зарегистрировано 94 субъекта хозяйствования, осуществляющих транспортную деятельность, требующую получение лицензии

В Лунинецком районе зарегистрировано 94 субъекта хозяйствования, осуществляющих транспортную деятельность, требующую получение лицензии

23.03.2022
Photo of Ночью в Бостыни произошёл пожар в жилом доме (Лунинецкий район)

Ночью в Бостыни произошёл пожар в жилом доме (Лунинецкий район)

23.03.2022
Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть