Несовершеннолетний житель Лунинца воровал деньги с банковской карты пенсионера

В ОДС Лунинецкого РОВД с заявлением обратился пенсионер, житель г.Лунинца по факту хищения неустановленным лицом денежных средств.

В ходе проведения проверки установлено, что потерпевший за несколько месяцев до случившегося передавал свою банковскую карту соседке с целью перевода денежных средств. Несовершеннолетний сын данной соседки, воспользовавшись доверчивостью пожилого мужчины, переписал все реквизиты с карты, в том числе и CVV-код и в дальнейшем периодически снимал денежные средства небольшими суммами.

Опрошенный несовершеннолетний пояснил, что через различные платежные системы банков переводил денежные средства себе на банковскую карту лишь небольшими суммами, чтобы потерпевший не заметил хищения.

Несмотря на то, что платежная система «Swift» не функционирует должным образом на территории нашей страны, говорить о снижении роста преступлений по линии противодействия киберпреступности мы не можем, так как набирают обороты преступления, которые носят «бытовой характер».

С начала текущего года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 7 преступлений по линии противодействия киберпреступности, которые носят «бытовой характер». Установлено 5 лиц, совершивших хищение денежных средств.

Лунинецкий РОВД предупреждает, чтобы не оказаться обманутым – ни под каким предлогом не передавайте реквизиты своей банковской карты, не будьте доверчивыми.