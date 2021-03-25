Почти 30 раз пытались нарушить работу ж/д транспорта в Брестской области в прошлом году

В Брестской области в прошлом году зарегистрированы 28 фактов вмешательства в работу объектов железнодорожного транспорта и блокирования движения поездов. Такую информацию озвучили сегодня на брифинге в региональном управлении Следственного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.

Все случаи произошли осенью 2020 года и связаны с протестной деятельностью активных участников деструктивных Telegram-каналов.

“Первые сообщения о противоправных действиях неизвестных поступили в Брестский ОВДТ 26 октября. Всего за те сутки было зафиксировано семь вмешательств в работу объектов железнодорожного транспорта путем закорачивания цепи ж/д путей. В результате происходило ложное срабатывание звуковой сигнализации на переездах, поступала информация о занятости пути”, – пояснил заместитель начальника управления уголовного розыска УВД облисполкома Иван Семенюк.

К счастью, во всех случаях хулиганства обошлось без жертв. Однако эти действия повлияли на движение поездов и автомобилей на ключевых транспортных узлах Бреста, Барановичей и железнодорожной ветки Брест – Минск.

Как установили правоохранители, в шести случаях виновной оказалась группа из трех молодых брестчан. Еще трое жителей Барановичей причастны к четырем подобным преступлениям.

В целом в 2020 году в Брестской области выросло количество преступлений на объектах транспорта по сравнению с 2019-м (с 78 до 88). По информации УВД, в основном это связано с тем, что значительно увеличилось число фактов осквернения сооружений и порчи имущества, а также с умышленным приведением в негодность транспортных средств или путей сообщения.

За два месяца этого года количество преступлений, зарегистрированных на объектах железнодорожного транспорта региона, снизилось как в целом, так и по линии уголовного розыска.