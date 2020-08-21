Порядок организации и проведения массовых мероприятий регламентируется Законом Республики Беларусь «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». При проведении несанкционированных массовых мероприятий, которые проходят в нашем городе в последнее время, нарушаются требования указанного Закона.

Прокуратурой Лунинецкого района установлено, что на различных интернет ресурсов, в том числе в чате «Luninets» Telegram-канал распространяются призывы к участию граждан в несанкционированных мероприятиях, а также предложения явно провокационного характера. В том числе, звучат и оскорбительные высказывания в адрес государственных органов и должностных лиц, а также других граждан, поддерживающих независимость и целостность Республики Беларусь.

Нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия, совершенное участником таких мероприятий, а равно публичные призывы к организации или проведению собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия с нарушением установленного порядка их организации или проведения, совершенные участником таких мероприятий либо иным лицом, если в этих деяниях нет состава преступления, влекут административную ответственность по ч. 1 ст. 23.34 КоАП Республики Беларусь в том числе, в виде административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Прокуратура Лунинецкого района призывает граждан не поддаваться безответственным призывам и провокациям к совершению противоправных действий.