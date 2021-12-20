Предприниматель из Гродно задержан за оскорбление в интернете

Предприниматель из Гродно задержан за оскорбление в интернете. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 38-летнего предпринимателя из Гродно. “Мужчина в ноябре текущего года в одном из экстремистских Telegram-каналов под постом оставил оскорбительное высказывание в адрес представителя ОМОНа ГУВД Мингорисполкома”, – говорится в сообщении.

Материалы переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Работа по установления лиц, оскорбляющих сотрудников милиции и представителей власти, продолжается, подчеркнули в министерстве.

Белта.