Происшествия

Предприниматель из Гродно задержан за оскорбление в интернете

Предприниматель из Гродно задержан за оскорбление в интернете. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале МВД Беларуси.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД установили 38-летнего предпринимателя из Гродно. “Мужчина в ноябре текущего года в одном из экстремистских Telegram-каналов под постом оставил оскорбительное высказывание в адрес представителя ОМОНа ГУВД Мингорисполкома”, – говорится в сообщении.

Материалы переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки. Работа по установления лиц, оскорбляющих сотрудников милиции и представителей власти, продолжается, подчеркнули в министерстве.

Белта.

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Наталья Лялюк

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