Пресечен крупный канал поставки мефедрона в Беларусь. Задержаны два жителя Брестской области

В воскресенье вечером сотрудники столичной милиции на границе с Россией задержали двух жителей Брестской области, которые перевозили в автомобиле более 2,5 кг мефедрона, а в тайниках-закладках в Минском районе хранили 0,5 кг особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, сообщает Telegram-канал МВД.

В страну психотроп поставлял 22-летний житель Жабинки. В сентябре устроился в наркомаркет закладчиком, а спустя месяц стал перевозить наркотики в Беларусь. Возле границы его ждал 30-летний приятель на автомобиле. Установлено, что молодые люди оставляли «товар» в условленных местах, откуда их забирали нижестоящие наркодилеры преступной цепи.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота психотропных веществ в крупном размере.