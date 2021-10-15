Прием граждан ведут участковые

Лунинецким РОВД на общественных пунктах охраны правопорядка (далее – ОПОП) еженедельно по средам организовано проведение старшими участковыми инспекторами милиции (участковыми инспекторами милиции) приема граждан, по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

Время Сельсовет Адрес УИМ Тел 10:00-13:00 Лунинский с/с аг. Лунин, ул. ИПД, д. 31Б Мелюх Юрий Степанович 75236 10:00-13:00 Дятловичский с/с аг. Дятловичи, ул. Луговая, д. 2А Хартонович Сергей Николаевич 92236 10:00-13:00 Бостынский с/с аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 29 Конопацкий Виталий Александрович 78236, 78246 10:00-13:00 Чучевичский с/с аг. Б. Чучевичи, ул. Советская, д. 8 Фурс Денис Владимирович 70260, 70217 10:00-13:00 Вульковский с/с аг. Вулька-2, ул. Советская, д.31 Мацкевич Александр Владимирович 91236 10:00-13:00 Городокский с/с аг. Кожан-городок, ул. п. Янкевича, д. 22 Каплич Инна Михайловна 71236 10:00-13:00 Дворецкий с/с аг. Дворец, ул. Школьная, д. 3 Луд Сергей Петрович, Ковшик Александр Леонидович 95246, 95235 10:00-13:00 Лахвенский с/с аг. Лахва, ул. Городокская, д. 32А Носкович Михаил Владимирович 56126 10:00-13:00 Богдановский с/с аг. Богдановка, ул. Советская, д. 166 Марко Александр Сергеевич 76236 10:00-13:00 Синкевичский с/с аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, д. 28 Коцуба Николай Иванович 98288, 92836 17:00-20:00 г. Лунинец ул. Красноармейская, д. 4, каб. 40 Пуляк Александр Павлович 23224 17:00-20:00 г. Микашевичи ул. Садовая, д. 3, каб. 3 Орешкевич Александр Владимирович 69384, 68263