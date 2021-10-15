Происшествия
Прием граждан ведут участковые
Лунинецким РОВД на общественных пунктах охраны правопорядка (далее – ОПОП) еженедельно по средам организовано проведение старшими участковыми инспекторами милиции (участковыми инспекторами милиции) приема граждан, по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.
|Время
|Сельсовет
|Адрес
|УИМ
|Тел
|10:00-13:00
|Лунинский с/с
|аг. Лунин, ул. ИПД, д. 31Б
|Мелюх Юрий Степанович
|75236
|10:00-13:00
|Дятловичский с/с
|аг. Дятловичи, ул. Луговая, д. 2А
|Хартонович Сергей Николаевич
|92236
|10:00-13:00
|Бостынский с/с
|аг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 29
|Конопацкий Виталий Александрович
|78236, 78246
|10:00-13:00
|Чучевичский с/с
|аг. Б. Чучевичи, ул. Советская, д. 8
|Фурс Денис Владимирович
|70260, 70217
|10:00-13:00
|Вульковский с/с
|аг. Вулька-2, ул. Советская, д.31
|Мацкевич Александр Владимирович
|91236
|10:00-13:00
|Городокский с/с
|аг. Кожан-городок, ул. п. Янкевича, д. 22
|Каплич Инна Михайловна
|71236
|10:00-13:00
|Дворецкий с/с
|аг. Дворец, ул. Школьная, д. 3
Луд Сергей Петрович,
Ковшик Александр Леонидович
|95246, 95235
|10:00-13:00
|Лахвенский с/с
|аг. Лахва, ул. Городокская, д. 32А
|Носкович Михаил Владимирович
|56126
|10:00-13:00
|Богдановский с/с
|аг. Богдановка, ул. Советская, д. 166
|Марко Александр Сергеевич
|76236
|10:00-13:00
|Синкевичский с/с
|аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, д. 28
|Коцуба Николай Иванович
|98288, 92836
|17:00-20:00
|г. Лунинец
|ул. Красноармейская, д. 4, каб. 40
|Пуляк Александр Павлович
|23224
|17:00-20:00
|г. Микашевичи
|ул. Садовая, д. 3, каб. 3
|Орешкевич Александр Владимирович
|69384, 68263