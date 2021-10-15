Происшествия

Прием граждан ведут участковые

Лунинецким РОВД на общественных пунктах охраны правопорядка (далее – ОПОП) еженедельно по средам организовано проведение старшими участковыми инспекторами милиции (участковыми инспекторами милиции) приема граждан, по вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел.

ВремяСельсоветАдресУИМТел
10:00-13:00Лунинский с/саг. Лунин, ул. ИПД, д. 31БМелюх Юрий Степанович  75236
10:00-13:00Дятловичский с/саг. Дятловичи, ул. Луговая, д. 2АХартонович Сергей Николаевич92236
10:00-13:00Бостынский с/саг. Бостынь, ул. Октябрьская, д. 29Конопацкий Виталий Александрович78236, 78246
10:00-13:00Чучевичский с/саг. Б. Чучевичи, ул. Советская, д. 8Фурс Денис Владимирович70260, 70217
10:00-13:00Вульковский с/саг. Вулька-2, ул. Советская, д.31Мацкевич Александр Владимирович91236
10:00-13:00 Городокский с/саг. Кожан-городок, ул. п. Янкевича, д. 22Каплич Инна Михайловна71236
10:00-13:00Дворецкий с/саг. Дворец, ул. Школьная, д. 3

Луд Сергей Петрович,

Ковшик Александр Леонидович

95246, 95235
10:00-13:00Лахвенский с/саг. Лахва, ул. Городокская, д. 32АНоскович Михаил Владимирович56126
10:00-13:00Богдановский с/саг. Богдановка, ул. Советская, д. 166Марко Александр Сергеевич76236
10:00-13:00Синкевичский с/саг. Синкевичи, ул. Комсомольская, д. 28Коцуба Николай Иванович98288, 92836
17:00-20:00г. Лунинецул. Красноармейская, д. 4, каб. 40Пуляк Александр Павлович23224
17:00-20:00г. Микашевичиул. Садовая, д. 3, каб. 3Орешкевич Александр Владимирович69384, 68263

 

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