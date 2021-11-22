ОбществоПроисшествия

Приговор группе наркозакладчиков вынесли в Бресте

В суде Московского района Бреста вынесли приговор по уголовному делу о незаконном обороте особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного суда.

Обвиняемыми по уголовному делу проходили шесть человек. Все они в той или иной степени участвовали в деятельности интернет-магазинов, занимавшихся незаконным сбытом психотропов и наркотиков. Руководил группой оператор интернет-магазинов. Также в качестве закладчика он размещал наркотические средства и психотропные вещества в тайниках на территории Бреста. Таким образом он сбыл трем гражданам около 0,5 г вещества, содержащего метадон, в результате потребления которого один из них скончался.

Пятеро фигурантов, действуя по указанию куратора, расфасовывали психотропы и наркотики на мелкие партии, перевозили в различные населенные пункты и оставляли в тайниках, сообщая географические координаты администратору интернет-магазина, который предоставлял их покупателям.

Суд признал руководителя организованной преступной группы виновным по ч.ч. 1, 3, 4, 5 ст. 328 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима со штрафом в 300 базовых величин в сумме Br8,7 тыс. Одного фигуранта суд приговорил к 12 годам лишения свободы со штрафом в 200 базовых величин (Br5,8 тыс.). Четверо их подельников приговорены к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима. Они также обязаны выплатить штраф в размере 200 базовых величин.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.

Показать больше
Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

Похожие статьи

Photo of Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Конкурс по фигурному вождению автомобилей «БелАЗ» прошел на РУПП «Гранит»

Photo of Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление стартует в Микашевичах

Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление стартует в Микашевичах

Photo of Лунинетчина – в числе регионов с наибольшим количеством ДТП, в которых из-за неиспользования ремней безопасности погибли люди

Лунинетчина – в числе регионов с наибольшим количеством ДТП, в которых из-за неиспользования ремней безопасности погибли люди

Photo of Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости

Присяга на площади Церемониалов Брестской крепости

Photo of В Беларуси начала работать миссия ВОЗ

В Беларуси начала работать миссия ВОЗ

Photo of Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора

Караник: абсолютное большинство беженцев надеется на открытие гуманитарного коридора

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть