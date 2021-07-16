Профилактика несчастных случаев и гибели на водоемах

В рамках акций «Каникулы без дыма и огня» и «Летний патруль» спасатели Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям и совместно с Молодежным отрядом охраны правопорядка ОО «БРСМ», районной организацией «ОСВОД» провели рейд по зоне отдыха «Пруды Бохоново», а также тренировку группы спасателей на воде.

Собравшимся отдыхающим спасатели рассказали основные правила поведения на водоемах. Затем продемонстрировали и показали в деле оборудование, предназначенное для спасения утопающих.

Справочно, за минувшие выходные на территории Лунинецкого района утонуло 2 человека, из них 1 ребенок.

Во избежание несчастных случаев и гибели людей на водоемах спасатели и другие участники рейда напомнили отдыхающим о необходимости соблюдения правил безопасности на воде. Особое внимание спасатели уделили вопросам недопустимости оставления маленьких детей у водоемов без присмотра, родителей призвали обратить особое внимание на следующие правила, обеспечивающие безопасность детей:

– не разрешайте купаться ребенку без вашего присмотра;

– не позволяйте детям играть в игры, где участники прячутся под водой или их «топят»;

– не разрешайте заплывать за буйки и нырять в неизвестных местах водоема;

– контролируйте время пребывания ребенка в воде;

– не разрешайте купаться в водоемах с сильным течением;

– разъясняйте детям правила поведения на воде.

Для закрепления полученной информации гражданам были вручены памятки по безопасному поведению на водоемах.