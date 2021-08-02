Прокуратура Лунинецкого района поддержала гособвинение: полтора года ограничения свободы за истязание

Прокуратура Лунинецкого района за истекший период 2021 года возбудила 13 уголовных дел превентивной направленности, цель которых – предупредить более тяжкие последствия семейного насилия.

Так, прокурор при изучении материалов доследственных проверок установил, что местный житель И. у себя дома в марте-апреле 2021 года систематически избивал свою знакомую К., чем причинял ей физическую боль и побои.

Изучив материалы проверки Лунинецкого РОВД, прокурор несмотря на отсутствие заявления потерпевшей возбудил уголовное дело по подозрению И. в систематическом нанесении побоев, не повлекших последствий, предусмотренных статьями 147 и 149 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

В итоге приговором суда Лунинецкого района И. признан виновным в истязании по ч.1 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев без направления в исправительное учреждение отрытого типа со штрафом в размере 50 базовых величин.

Уголовное дело в отношении И. рассмотрено в выездном судебном заседании в помещении Лунинского сельисполкома, где присутствовали жители агрогородка, ранее привлекавшиеся к административной ответственности. Цель – упредить возможные преступления и правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений.

После рассмотрения уголовного дела гособвинитель и судья указали на недопустимость причинения телесных повреждений, разъяснили положения об административной и уголовной ответственности.

Уголовное дело, предусмотренное вышеназванной статьей, относятся к делам частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению лица, пострадавшего от преступления, его законного представителя или представителя юридического лица.

По различным причинам пострадавшие от противоправных действий не всегда обращаются с такими заявлениями в компетентные госорганы.

В соответствии с ч.5 ст.26 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь прокурор вправе возбудить уголовное дело частного и частно-публичного обвинения без заявления гражданина, пострадавшего от преступления, если оно затрагивает существенные интересы государства или общества или совершено в отношении того, кто находится в служебной или иной зависимости от обвиняемого либо по иным причинам не может самостоятельно защищать свои права и законные интересы.

Служба информации прокуратуры Брестской области