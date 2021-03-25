Против жителя Микашевич возбуждено уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни. Преступные выпады, в том числе и против силовиков, не остаются безнаказанными.

Как сообщил начальник Лунинецкого районного отдела Следственного комитета Республики Беларусь Андрей Лукашевич, с сентября 2020 года по настоящее время возбуждено 5 уголовных дел по ст. 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Осквернение сооружений и порча имущества». Причиной стало нанесение на здания и сооружения циничных надписей и изображений, связанных с протестной деятельностью. Причинен материальный ущерб некоторым юридическим лицам – владельцам зданий и сооружений.

На днях статистика пополнилась еще одним фактом. Лунинецким районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 130 УК Республики Беларусь “Разжигание социальной вражды или розни”, в отношении 49-летнего жителя Микашевич, который разместил в общедоступном городском Telegram-чате текст, содержащий открытый призыв к совершению насильственных действий в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких. Противоправные деяния подозреваемого были выявлены сотрудниками службы собственной безопасности МВД.

В настоящее время правоохранители проводят неотложные следственные действия. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы вплоть до 5 лет.

«Обращаем внимание жителей Лунинца и района на то, что зачастую совершение действий, к которым призывают некоторые Telegram-каналы, влечет уголовную ответственность, а причиненный при этом вред подлежит полному возмещению», – подчеркнул Андрей Лукашевич.

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