Работник МЧС погиб в Столинском районе

В Столинском районе по пути к месту вызова погиб работник МЧС.



“Сегодня утром при следовании для проведения аварийно-спасательных работ в Столинском районе, где рейсовый автобус МАЗ съехал в кювет, произошло ДТП с участием автоцистерны МЧС. В результате происшествия погиб работник МЧС. На место выехало руководство ведомства, оперативные группы. Проводится проверка по установлению причин происшествия “, – сообщает пресс-служба МЧС.





Сегодня около 7.30 в Столинском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Вблизи деревни Теребище на закруглении дороги автобус съехал в кювет. В результате ДТП четыре пассажира доставлены в больницу для оказания помощи.



На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, ГАИ и МЧС.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.