Работник вынес более 90 килограммов зерна с сельхозпредприятия

Сотрудниками Лунинецкого РОВД выявлен факт хищения озимой ржи работником одного из сельхозпредприятий района.

Установлено, что 20-летний оператор зерносушильной ленты воспользовался отсутствием коллег и вынес со здания мешок с зерном весом 38 килограммов. Затем спрятал его в кустах за территорией комплекса. После окончания рабочего дня планировал забрать добытое домой.

В ходе беседы с правоохранителями сельчанин признался, что днем ранее подобным образом вынес два мешка со злаковой культурой общим весом 53 килограмма.

Молодой человек собирался продать зерно, а деньги потратить на собственные нужды.

Имущество изъято в полном объеме. В отношении мужчины составлены два административных протокола за мелкое хищение.

Мелкое хищение имущества путем кражи, злоупотребления служебными полномочиями наказывается наложением штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин, общественными работами или административным арестом.