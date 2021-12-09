Расследование громкого преступления в Барановичах

Едва ли не самым громким преступлением в этом году стало жестокое убийство женщины в Барановичах. Преступника уже осудили. Начальник Брестского областного УСК Дмитрий Конопляник рассказал об обстоятельствах расследования:

“Дело было непростым. Следователи – люди многое повидавшие, но это преступление потрясло циничностью и хладнокровностью действий. 50-летний мужчина жил в Минске с женой и детьми, работал диспетчером в авиакомпании. В Барановичах в наследство ему досталась квартира.

В апреле приехал вместе с семьей на могилу матери. Родственники уехали в столицу, а он остался навести порядок в квартире. Вечером пригласил в гости школьную знакомую. Выпивали и общались, потом поссорились. Мужчина избил женщину руками и ногами, потом задушил ее.

Дальше мужчина действовал расчетливо: перенес тело в ванну, спокойно переночевал, утром вызвал такси, на рынке купил скотч, мусорные пакеты и дорожные сумки, расчленил тело. Чтобы сложнее было опознать погибшую по отпечаткам, отрубил пальцы.

Сумки с частями тела выбросил в разные мусорные контейнеры. После этого добрался на такси до железнодорожного вокзала и уехал в Минск.

На одну из сумок с конечностями наткнулся местный житель, который искал в контейнерах стеклотару. Прибывшая на место следственно-оперативная группа прочесала территорию и обнаружила все части тела.

На одной из рук остался один палец, по папиллярному узору которого была установлена личность погибшей. Сотрудники узнали адрес женщины и выяснили, куда она могла пойти в тот вечер. В злополучной квартире криминалисты нашли следы крови, орудия преступления, изъяли следы пальцев рук. Подозреваемого оперативно задержали.

Минчанин был уверен, что он предпринял все возможное для сокрытия следов убийства. При задержании был весьма удивлен, что его так быстро установили. Все события с момента его приезда в Барановичи мы восстановили буквально поминутно. Его причастность помогли доказать многочисленные экспертизы.

Закономерный итог – приговор на 20 лет лишения свободы. Именно слаженность действий между правоохранительными органами помогла оперативно раскрыть преступление”.