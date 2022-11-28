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Рыбак утонул в Лунинецком районе

28.11.2022
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Утром 28 ноября в спасательную службу поступило сообщение о том, что на речном канале в Микашевичах очевидцы увидели перевернутую лодку. Рядом стоял автомобиль с лафетом, людей не было…

По словам начальника Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям Сергея Колесниченко, сразу же начались поисковые работы. Во время их проведения у береговой линии было обнаружено тело мужчины. Предварительно известно, что в его компании еще могли быть люди. Поиски продолжаются…

– Обращаемся ко всем любителям порыбачить, – акцентирует внимание Сергей Григорьевич. – Необходимо строго соблюдать правила поведения на воде, быть внимательным и осторожным.

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LNC

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