Происшествия

С 25 августа ГАИ проводит СКМ «Внимание – дети!»

L N Send an email 2 часа тому назад
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Для привлечения всеобщего внимания к детской дорожной безопасности и повышения бдительности водителей и родителей накануне начала учебного года проводится СКМ «Внимание-дети!». Его цель — профилактика и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

Специальное комплексное мероприятие «Внимание – дети!» пройдет с 25 августа по 5 сентября. В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенными ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (пункт 166.9 ПДД Республики Беларусь), чтобы привлечь внимание детей и всех участников дорожного движения.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, с начала текущего года на территории области с участием несовершеннолетних зарегистрировано 35 ДТП, в результате которых 39 несовершеннолетних травмированы.

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L N

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