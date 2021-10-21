С 25 по 30 октября на территории Лунинецкого района пройдет специальное комплексноетмероприятие «Быт»

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – умышленные действия физической, психологической, сексуальной направленности одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, нарушающие его права, свободы, законные интересы и причиняющие ему физические и (или) психические страдания (Закон Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений»).

Не допускайте насилие в любом его проявлении. Помните: каждое преступление обязательно влечет заслуженное и справедливое наказание, а сожалеть о случившемся будет уже поздно.

Одной из причин возникновения конфликтных ситуаций в семье является то, что один или оба супруга злоупотребляют спиртными напитками.

За истекший период 2021 года на территории Лунинецкого района зарегистрировано 4 факта совершения тяжких и особо-тяжких преступлений против личности и здоровья граждан (2020 – 4 преступления).

Жительница г. Лунинца, в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанесла не менее двух ударов ножом в область груди и спины бывшему мужу, причинив телесные повреждения в виде колото-резаной раны грудной клетки слева проникающее в плевральную полость, колото-резаной раны задней поверхности левого плечевого сустава, которые относятся к тяжким телесным повреждениям, по признаку «опасность для жизни». Житель г. Микашевичи, не работающий, в состоянии алкогольного опьянения находясь по месту жительства своей знакомой, в ходе возникшей ссоры на почве личных неприязненных отношений после совместного распития спиртных напитков, умышленно нанес не менее двух ударов кулаком в область головы, в результате чего причинил последней телесные повреждения в виде ооткрытой черепно-мозговой травмы, перелома лицевых костей и основания черепа, кровоизлияние головного мозга.

Из них 2 факта умышленного причинения тяжкого телесного повреждения в сфере семейно-бытовых отношений.

Жительница г. Лунинца находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, умышленно нанесла не менее одного удара ножом в область груди своему сожителю, в результате чего причинила последнему телесные повреждения в виде проникающего ранения в плевральную полость грудной клетки слева с повреждением лёгкого. Жительница п. Полесский, находясь в квартире сожителя, в ходе распития спиртных напитков, в состоянии алкогольного опьянения, в ходе возникшей ссоры, умышленно нанесла не менее одного удара ножом в область левого бедра сожителю, в результате чего причинила ему телесное повреждение в виде проникающего колото-резанного ранения, приведшее к обильной наружной кровопотере, от которого последний скончался.

Как видно из приведенных примеров все преступления совершены в состоянии алкогольного опьянения. Лица, совершившие указанные преступления на профилактических учетах в РОВД не состояли. Оснований для проведения профилактической работы с последними не имелось. На основании изложенного, с целью предупреждения совершения преступлений и правонарушений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений, убедительно просим граждан, сообщать информацию о фактах семейного насилия и неблагополучия по номерам 102 и 34942.

За истекший период 2021 года сотрудниками Лунинецкого РОВД составлено 246 административных протоколов за совершения насилия в семье. 120 человек привлечено к административной ответственности. 42 административных протокола прекращены в суде Лунинецкого района в связи с примирением сторон.

За 7 месяцев 2021 года возбуждено 11 дел превентивной направленности в сфере семейно-бытовых отношений:

– ст.153 УК Республики Беларусь (умышленное причинение легкого телесного повреждения, то есть повреждения, повлекшего за собой кратковременное расстройство здоровья, либо незначительную стойкую утрату трудоспособности, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом) – 1 преступление;

– ст.154 УК Республики Беларусь (истязание – умышленное причинение продолжительной боли или мучений способами, вызывающими особые физические и психические страдания потерпевшего, либо систематическое нанесение побоев, наказывается арестом на срок до 3 месяцев или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок)– 7 преступлений;

Житель г. Лунинца, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства на протяжении 2019 и 2020 годов систематически подвергал избиению свою супругу, причиняя ей при этом физическую боль и побои. Житель аг. Б.Чучевичи на протяжении 2020 года систематически подвергал избиению свою мать.

– ст.186 УК Республики Беларусь (угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, общеопасным способом, если имелись основания опасаться ее осуществления, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года, или арестом, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок) – 3 преступления;

Житель г. Микашевичи, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства, в ходе возникшего конфликта с членом семьи, держа в руке топор, высказывал в ее адрес угрозы убийством, когда у последней имелись основания их осуществления. Житель г. Лунинца, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь по месту жительства, в ходе возникшей ссоры с супругой, высказывал в ее адрес угрозы убийством, при этом замахнулся и держал в руке нож в непосредственной близости от супруги, когда у последней имелись основания их осуществления.

К лицам совершающим правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, состоянии алкогольного опьянения в соответствии с Законом Республики Беларусь от 04 января 2014 года «Об основах деятельности по профилактике правонарушений» применяются следующие меры индивидуальной профилактики:

Профилактическая беседа;

Официальное предупреждение – письменное разъяснение гражданину о недопустимости подготовки или совершения правонарушений в целях предупреждения повторности совершения им правонарушений. В текущем году объявлено 101 официальное предупреждение за совершение правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений, 105 официальных предупреждений за совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.

Профилактический учет является мерой индивидуальной профилактики и ведется с целью предупреждения со стороны лица, в отношении которого принято решение об осуществлении профилактического учета, подготовки или совершения правонарушений и оказания на него профилактического воздействия. На данный момент на профилактическом учете в ООПП РОВД состоит 22 лица совершивших правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, и 121 лицо совершивших правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.

Защитное предписание – установление гражданину, совершившему насилие в семье, ограничений на совершение определенных действий. В текущем году вынесено и объявлено 16 защитных предписаний с выселением семейного агрессора из совместного жилого помещения.

Защитным предписанием гражданину, в отношении которого оно вынесено, запрещается:

предпринимать попытки выяснять место пребывания гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) находится (находятся) в месте, неизвестном гражданину, совершившему насилие в семье; посещать места нахождения гражданина (граждан), пострадавшего (пострадавших) от насилия в семье, если этот гражданин (граждане) временно находится (находятся) вне совместного места жительства или места пребывания с гражданином, в отношении которого вынесено защитное предписание;

3. общаться с гражданином (гражданами), пострадавшим (пострадавшими) от насилия в семье, в том числе по телефону, с использованием глобальной компьютерной сети Интернет.

В.С. Рылач, начальник РОВД.