Происшествия

С банковской карточки лунинчанки злоумышленники списали 300 рублей

 

Преступления в сфере высоких технологий по-прежнему в большом количестве регистрируются на территории Брестской области. За прошедшие сутки возбуждено 14 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств с банковских карт. В числе потерпевших и жительница Лунинца, у которой «таинственным» образом было списано 300 рублей.

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов и банковских учреждений, владельцы карт сами передают реквизиты БПК, сообщают полученные в виде SMS данные и иную конфиденциальную информацию, необходимую для списания средств со счетов. Для хищения средств наличие самой платежной карты необязательно – достаточно знать ее реквизиты. Чтобы получить доступ к карт-счету и распоряжаться находящимися там средствами, преступники используют различные способы обмана. Наиболее распространенные из них – выманивание персональных данных от имени работников банковских учреждений или под предлогом перевода денег за приобретение товара.

Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности:

  • ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты карты и не отправляйте их фото по интернету;
  • не сообщайте данные, полученные в виде SMS-сообщений;
  • совершая покупки в интернете, используйте только проверенные официальные сайты;
  • скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты (CVV/CVC), предварительно сохранив его;
  • вводите «логин» и «пароль» к системе «Интернет-банкинг» только на официальном сайте или в мобильном приложении банка;
  • ни в коем случае не переходите в систему «Интернет-банкинг» по ссылкам, отправленным по электронной почте, присланным в социальных сетях и мессенджерах;
  • не пользуйтесь системой «Интернет-банкинг» на чужих компьютерах или мобильных устройствах;
  • в случае утери или кражи карты незамедлительно обратитесь в банк для ее блокирования;
  • при обнаружении несанкционированного списания денежных средств с карт-счета незамедлительно обратитесь с заявлением в банк.

 

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