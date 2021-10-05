С банковской карточки лунинчанки злоумышленники списали 300 рублей

Преступления в сфере высоких технологий по-прежнему в большом количестве регистрируются на территории Брестской области. За прошедшие сутки возбуждено 14 уголовных дел, связанных с хищением денежных средств с банковских карт. В числе потерпевших и жительница Лунинца, у которой «таинственным» образом было списано 300 рублей.

Несмотря на многочисленные предупреждения правоохранительных органов и банковских учреждений, владельцы карт сами передают реквизиты БПК, сообщают полученные в виде SMS данные и иную конфиденциальную информацию, необходимую для списания средств со счетов. Для хищения средств наличие самой платежной карты необязательно – достаточно знать ее реквизиты. Чтобы получить доступ к карт-счету и распоряжаться находящимися там средствами, преступники используют различные способы обмана. Наиболее распространенные из них – выманивание персональных данных от имени работников банковских учреждений или под предлогом перевода денег за приобретение товара.

Следственный комитет в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности: