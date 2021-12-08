Происшествия

Самое масштабное дело

Начальник Брестского областного УСК Дмитрий Конопляник: так называемое хороводное дело одно из самых масштабных в стране по объему расследования

“В Бресте 13 сентября 2020 года на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов прошла незаконная акция протеста. Люди заняли проезжую часть, выкрикивали антиправительственные лозунги, провоцировали конфликтные ситуации с сотрудниками правоохранительных органов, парализовали движение транспорта, полностью игнорировали законные требования представителей власти. В том числе их действия повлекли закрытие некоторых торговых объектов.

✔️По этому делу к ответственности привлечены около 120 человек. Продолжается отработка информации, полученной с камер видеонаблюдения, мобильных телефонов, в интернете. Идет работа по идентификации других участников акции.

Большинство установленных участников несанкционированного мероприятия либо раскаялись в содеянном, либо в ходе допросов сообщили, что не предполагали, что их действия могут квалифицироваться как уголовное преступление.

Вместе с тем они находились в общественном месте, общественный порядок и работа транспорта были нарушены – все признаки уголовно наказуемого деяния имели место. Степень вины каждого и наказание определяет суд, но наша задача доказать их участие в беспорядках, задокументировать и представить неопровержимые доказательства, подтверждающие совершение преступления.

❗️Мы делаем все для того, чтобы эти лица не остались безнаказанными. По каждому участнику есть фото- и видеоматериалы. Следователи вместе с оперативниками занимаются этой работой ежедневно”.

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