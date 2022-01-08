Происшествия

Сегодня, 8 января, сотрудники Лунинецкого РОЧС спасли трех рыбаков на водохранилище «Велута».

08.01.2022
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Как сообщила председатель районной организации ОСВОД Любовь Гуторова, в РОЧС поступило сообщение от предпринимателя из Ганцевичей, который рыбачил на водохранилище, о том, что лед треснул и рыбаки оказались на льдинах. Из Больших Чучевич и Лунинца на помощь отправились бригады спасателей. Благодаря их слаженной работе все трое рыбаков были спасены и доставлены на берег.

ОСВОД напоминает, что выход на лед, при его толщине менее 7 сантиметров, запрещен. Соответствующее распоряжение действует в настоящее время и в Лунинецком районе. Будьте осторожны, не выходите на лед!

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Елена Данилович

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