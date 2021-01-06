Штраф за незаконную добычу рыбы получили трое жителей Люсино

В канун новогоднего праздника в ночное время трое жителей Люсино осуществляли добычу рыбы в реке Цна.

Как сообщил старший государственный инспектор Микашевичской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира Андрей Монич, надев рыбацкие костюмы, мужчины вышли на промысел с запрещенным орудием рыболовства “бреднем” длинной 12 метров. С его помощью они незаконно добыли 5,6 килограмма рыбы, в том числе 33 особи щуки обыкновенной. За этим занятием нарушителей застали и задержали сотрудники инспекции.

В отношении рыбаков возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им необходимо будет возместить ущерб и стоимость незаконно добытой продукции на сумму 3 155 рублей 22 копейки. Кроме того, у одного из нарушителей по месту жительства найдены и конфискованы еще один “бредень” и лесковые сети.