Происшествия

Следователями устанавливаются обстоятельства травмирования двух рабочих на “Полесьеэлектромаше”

По предварительной информации, днем 19 сентября во время проведения работ по переплавке металлолома в цехе чугунного литья на одном из предприятий в Лунинце, из горловины печи произошёл выброс раскалённого металла. В результате двое рабочих (40 и 50 лет) получили ожоги различной степени тяжести от попадания на них частиц раскалённого металла и возгорания имевшейся на них одежды.

В настоящее время пострадавшие находятся в учреждении здравоохранения, им оказывается медицинская помощь.

Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, изъята документация по охране труда.

По данному факту Лунинецким районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинские экспертизы

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