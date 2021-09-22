Собаки, шокер и угрозы: найденный на границе с Польшей мигрант о том, как его выталкивали в Беларусь

Польские силовики использовали шокер, угрожали собаками и оружием и выталкивали в Беларусь гражданина Ирака. Об этом журналистам рассказал сам 20-летний мужчина, найденный сегодня без сознания на границе, передает корреспондент БЕЛТА.

В Свислочском районе пограничный наряд заставы “Тушемля” Гродненской пограничной группы непосредственно на линии белорусско-польской границы обнаружил иностранца в бессознательном состоянии с признаками физического насилия. В это же время на сопредельной стороне польские силовики невозмутимо наблюдали за происходящим.

Молодого человека доставили в Свислочскую ЦРБ, где белорусские медики оказали ему необходимую помощь. Первоначально он находился в реанимации, сейчас же переведен в хирургическое отделение.

Пострадавшим оказался 20-летний гражданин Ирака Али Салах Аддан. По его словам, в Польше он провел четыре дня. Попал туда вместе с другом.

“Провели в лесу, без еды и воды. Был растерян, испуган. Польские силовики стали выталкивать в Беларусь. Угрожали собаками, оружием, использовали шокер. Говорили, чтобы больше не возвращался, иначе они меня убьют”, – рассказал молодой человек. Он отметил, что не знает, где теперь его друг.

Али Салах Аддан отметил белорусскую клинику с положительной стороны. “Хорошее отношение медиков и питание”, – подчеркнул он.

“Пострадавший был доставлен бригадой скорой помощи в состоянии спутанного сознания и с элементами переохлаждения. Его сразу же осмотрели профильные специалисты, проведены необходимые диагностические исследования, оказана необходимая медицинская помощь”, – отметила исполняющая обязанности главного врача Свислочской ЦРБ Лариса Климчук. Здоровью молодого человека, обратила внимание она, ничего не угрожает.

Как сообщалось, во время обнаружения на границе при себе у иностранца были паспорт гражданина Ирака и отрицательный ПЦР-тест польского медучреждения.

Согласно записям, сделанным в польской карте неотложной медпомощи, 20 сентября польские пограничники обнаружили молодого человека в дачном доме и на месте показали медикам. Во время осмотра врачи зафиксировали шоковое состояние, рвоту, жалобы на боли в ноге, кровоточащие повреждения от колючей проволоки. Несмотря на тяжелое состояние иностранца, которое продолжало усугубляться, вся помощь польских врачей ограничилась выдачей обезболивающего препарата. Мужчину оставили на месте обнаружения с представителями пограничной стражи без дальнейшей госпитализации. Кроме того, польские силовики не предоставили документы пострадавшего медикам. Позже силовики сопредельной стороны просто выбросили человека в таком состоянии на линии границы с Беларусью.