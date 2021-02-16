Происшествия

Сообщение об опасности – ложное, путевка в ИК – реальная

В Беларуси набирает обороты новое явление «сваттинг». В основном оно распространено среди молодежи и заключается в заведомо ложном сообщении об опасности. Цель – устроить панику в конкретном месте.

Чаще всего в нашей стране «минируют»: вокзалы, аэропорты, учебные заведения, здания госорганов и др.

Подробнее о том, как работают спецслужбы во время поступления подобных сообщений и как устанавливают сваттеров читайте на сайте, а также смотрите видеосюжет МВД

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