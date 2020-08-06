Сыщики Брестчины раскрыли серию квартирных краж

Сотрудники УУР УВД совместно с коллегами из Ивановского, Лунинецкого и Дрогичинского РОВД раскрыли серию квартирных краж.

Сыщиками установлено, что хищения совершал неработающий ранее судимый 31-летний житель Пинска.

Мужчина привлекал к «делу» 29-летнюю знакомую, и вместе они действовали по одному сценарию. Пара садилась в первый попавшийся поезд на железнодорожном вокзале Пинска и выходила на случайно выбранной станции. Далее они гуляли по городу, вычисляя пустующие квартиры. Мужчина проникал в помещение, забирал привлекающие его внимание вещи и быстро уходили, чтобы успеть на следующий поезд.

В Лунинце «гастролеры», гуляя по городу, «прозванивали» квартиры многоэтажных домов. Когда в одной из них никто не ответил, мужчина путем подбора ключей открыл дверь и проник в помещение. Оттуда он вынес два ноутбука, планшет и семь золотых ювелирных изделий.

Хозяйка лунинецкой квартиры на момент кражи отсутствовала, так как некоторое время гостила у матери в одном из населенных пунктов района. Когда вернулась домой, увидела открытую дверь, разбросанные по квартире вещи и отсутствие компьютерной техники, после чего сразу позвонила в районный отдел милиции.

По дороге на вокзал «напарники» решили избавиться от техники, выбросив ее в озеро. Золотые изделия сдали в скупку Пинска и Бреста.

Следователями дана правовая оценка их действиям.