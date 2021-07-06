Трехлитровые банки стоимостью порядка 200 тысяч рублей похищены из гаража в Барановичах

О деталях данного преступления и кражах в регионе рассказал заместитель начальника УСК по Брестской области Сергей Горошко. По данным следствия, 61-летний местный житель на протяжении длительного времени, совместно со своими сыновьями откладывал денежные средства, которые они хранили в гараже в городе Барановичи. Утром 27 февраля мужчина обнаружил отсутствие сбережений, в связи с чем обратился в правоохранительные органы.

Потерпевший в ходе допроса рассказал следователю, что деньги в различных валютах они хранили в закатанных трехлитровых банках. Мужчина также пояснил, что сыновья постоянно проживают в Минске и приезжают в гости редко, а он сам в гараже не появлялся с ноября прошлого года.

❗️Следует помнить, что в первую очередь о сохранности своего имущества должен заботиться его хозяин. Соблюдая, по возможности, определенные правила можно значительно снизить риск стать жертвой преступников.