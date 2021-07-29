Участвуя в «спецоперации», женщина лишилась крупной суммы денег

Мошенники постоянно изобретают новые схемы завладения денежными средствами. Очередной случай произошел в Березе. 29 июня текущего года 54-летней местной жительнице в Viber позвонила девушка, которая представилась работницей банка. В ходе разговора лжесотрудница уточнила у потерпевшей, не теряла ли она паспорт, а после сообщила, что на имя женщины поступили заявки на оформление кредитов. Последняя опровергла информацию об утере паспорта и оформлении заявок.

Продолжив разговор, девушка сообщила, что для проверки информации с ней свяжутся сотрудники Следственного комитета. Вскоре потерпевшей поступил звонок от мужчины, который представился следователем по борьбе с финансово-экономическими преступлениями. Собеседник предложил женщине поучаствовать в специальной операции по поимке мошенников и рассказал, что к хищению денежных средств граждан могут быть причастны сотрудники банка.

Ничего не подозревающая женщина согласилась помочь. Через некоторое время с потерпевшей вновь связалась девушка и сообщила, что ей необходимо оформить кредиты в определенных банках.

В этот же день жительница Березовского района направилась в банки и оформила на свое имя два кредита. Примечательно, что в одном из банков женщине выдали не наличные денежные средства, а кредитную карту, фотографии которой она отправила лжесотруднице банка. Наличные денежные средства потерпевшая перевела на расчетный счет, указанный девушкой.

Выплаты по кредитным договорам доверчивая женщина не осуществляла, полагая, что они будут аннулированы. В июле ей начали поступать смс-сообщения о необходимости погашения задолженности. Потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в правоохранительные органы.

Общая сумма ущерба составила около 8 тысяч рублей.